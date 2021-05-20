Зеленський про зняття санкцій з Північного потоку-2: "Це буде програш США і особисто Байдена"

Зеленський прокоментував питання зняття санкцій з ПП - 2 / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій США і добудова газопроводу "Північний потік-2" буде великою геополітичною перемогою Росії і загрозою для України.

Так він прокоментував майбутню зустріч між лідерами Росії і США Володимиром Путіним і Джо Байденом. Трансляція великої прес-конференції доступна на офіційній сторінці Зеленського в Facebook.

"Я вважаю, що великий ризик, що вони можуть натиснути на Сполучені Штати або у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з Північного потоку. Там майже 95% побудовано, і 5% всього залишилося. Я вважаю, що це буде програш США, я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це кажу відверто, це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу", - заявив Зеленський.

Зеленський допускає, що Джо Байден може піти на зняття санкцій в рамках так званого "великого розміну".

"Це велика проблема", - сказав він.

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Зняття санкцій США з Північного потоку-2

19 травня Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG, який є оператором Північного потоку-2, в інтересах США.

"У національних інтересах США призупинити виконання санкцій проти Nord Stream 2 AG, його глави Маттіаса Варніга і корпоративних працівників Nord Stream 2 AG", - сказав він.

Раніше Американське інформагентство Axios з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Держдеп США, який повинен надати Конгресу доповідь щодо санкцій проти СП-2, планує відмовитися від обмежень щодо компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і її генерального директора Матіаса Варніга. Причиною журналісти назвали наміри Білого дому налагодити відносини з ФРН.

При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США готові ввести нові санкції проти чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві Північного потоку-2.

Пізніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є німецьким громадянином.

Економіст Андрій Ілларіонов раніше заявляв, що Німеччині і Європі вигідно, щоб газ йшов не транзитом через Україну, а безпосередньо через трубопровід Північний потік-2. За його словами, це допоможе Берліну заощадити гроші і час на переговори і з Путіним, і з Києвом.