Зеленський пообіцяв повернути могутність українського флоту

Зеленський висловився про міць українських Військово-Морських сил / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з президентом США Джо Байдена у Вашингтоні 31 серпня мова піде про відродження могутності українських Військово-Морських сил.

За словами Зеленського, Україна зміцнюватиме ВМС, щоб розблокувати і зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони.

"Було вирішено на рівні нашої держави, на рівні Ради національної безпеки і оборони зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія ніколи б не змогла незаконно анексувати наш український півострів. І тепер, з туристичного серця України зробити мілітаризований авіаносець", - заявив президент, передає Офіс президента.

Він нагадав, що Україна вже отримала підтримку Великобританії в цьому питанні.

"Зверталися до Сполучених Штатів, і дуже предметно я маю намір на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом", - зазначив він.

Реклама

читайте такожЗеленський віч-на-віч зустрінеться з Байденом 31 Серпня у Вашингтоні

Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

У Білому домі 21 липня офіційно заявили, що президент України Володимир Зеленський запрошений з візитом до Вашингтона на 30 серпня. Очікується, що в ході переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом він повинен обговорити питання газопроводу Північний потік-2 і проблему врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія говорив, що переговори Зеленського і Байдена на неформальній частині зустрічі можуть пройти на підвищених тонах через те, що Київ незадоволений угодою Вашингтона і Берліна по Північному потоку-2. За словами парламентарія, Київ має намір зосередитися на співпраці з Конгресом, який підтримує Україну і виступає проти енергетичного проекту Газпрому.

Президент Зеленський стверджував, що на зустрічі з Байденом у Вашингтоні він має намір попросити главу американської держави взяти участь у переговорах щодо Донбасу. Ідею можна реалізувати на базі нормандського формату в тому випадку, якщо ініціативу підтримають Німеччина, Франція і Росія.

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявляв, що в ході переговорів з делегацією США, українська делегація планує представити свою точку зору щодо питання реалізації Мінських угод щодо Донбасу. При цьому Київ має намір обговорити з Вашингтоном питання посилення американської військової допомоги Україні.