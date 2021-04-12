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Зеленський звернувся до Байдена через агресію Росії на Донбасі

12 квітня 2021, 19:19
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Президент вважає, що Джо Байден може зробити більше і допомогти завершити війну на Донбасі.

Володимир Зеленський на Донбасі
Володимир Зеленський висловився про війну на Донбасі / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський назвав США хорошим другом України, і закликає свого американського колегу Джо Байдена зробити ще більше для стримування агресії Росії.

За словами Зеленського, Байден може допомогти завершити війну на Донбасі.

"США хороший друг, але Байден повинен зробити більше, щоб стримати Росію і допомогти покласти край військовому конфлікту", - заявив в інтерв'ю CNN Зеленський.

За словами глави держави, для вступу України в НАТО мало тільки слів підтримки з боку Вашингтона.

Зеленський пояснив, що Україні потрібно більше зброї, більше грошей на боротьбу і більше підтримки на шляху в НАТО.

"Якщо США бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не словами", - заявив він.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна готова до російського вторгнення. Він не виключає, що таке може статися.

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"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - ред.), з 2014 року, що це може статися щодня. Вони (керівництво Росії - ред.) готові, але і ми готові, оскільки знаходимося на своїй землі і на своїй території", - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський Джо Байден війна на Донбасі
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