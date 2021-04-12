Зеленський звернувся до Байдена через агресію Росії на Донбасі

Президент вважає, що Джо Байден може зробити більше і допомогти завершити війну на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський назвав США хорошим другом України, і закликає свого американського колегу Джо Байдена зробити ще більше для стримування агресії Росії.
За словами Зеленського, Байден може допомогти завершити війну на Донбасі.
"США хороший друг, але Байден повинен зробити більше, щоб стримати Росію і допомогти покласти край військовому конфлікту", - заявив в інтерв'ю CNN Зеленський.
За словами глави держави, для вступу України в НАТО мало тільки слів підтримки з боку Вашингтона.
Зеленський пояснив, що Україні потрібно більше зброї, більше грошей на боротьбу і більше підтримки на шляху в НАТО.
"Якщо США бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не словами", - заявив він.
При цьому Зеленський зазначив, що Україна готова до російського вторгнення. Він не виключає, що таке може статися.
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"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - ред.), з 2014 року, що це може статися щодня. Вони (керівництво Росії - ред.) готові, але і ми готові, оскільки знаходимося на своїй землі і на своїй території", - заявив Зеленський.
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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України.
- У США у зв'язку з діями Росії прийняли рішення відправити два кораблі в Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі будуть перебувати в Чорноморській акваторії до 4-5 травня.