Зеленський пояснив, навіщо Росія стягує армію до кордонів України

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Збільшення російських військ на українському кордоні є спробою Росії залякати Захід. При цьому РФ не планує повномасштабне вторгнення.

Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю TIME.

"Вони хочуть, щоби ми боялися. Вони хочуть, щоби Захід боявся - сили Росії, її могутності. Тут немає великого секрету", - сказав він.

За його словами, якби Росія дійсно мала намір вторгнутися, її війська "могли б постаратися трохи більше" (як це було під час вторгнення в Україну в 2014 році), щоби зберегти якийсь елемент несподіванки".

"Росіяни вчинили навпаки. Вони поширили кадри свого військового накопичення в соціальних мережах. Вони відправили військові кораблі, щоби погрожувати Україні з моря, і зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців – більше, ніж після анексії Криму Росією сім років тому", - сказав Зеленський.

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"Ми не стверджуємо, що буде справжня ескалація. Можливо, це просто ні в чиїх інтересах", - додав президент України.

Як повідомляв Главред, 11 квітня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Україна не планує наступ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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