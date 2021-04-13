Зеленський пояснив, навіщо Росія стягує армію до кордонів України

Якби РФ дійсно хотіла вторгнутися, її війська "могли б постаратися трохи більше, щоби зберегти якийсь елемент несподіванки", вважає президент.
Збільшення російських військ на українському кордоні є спробою Росії залякати Захід. При цьому РФ не планує повномасштабне вторгнення.
Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю TIME.
"Вони хочуть, щоби ми боялися. Вони хочуть, щоби Захід боявся - сили Росії, її могутності. Тут немає великого секрету", - сказав він.
За його словами, якби Росія дійсно мала намір вторгнутися, її війська "могли б постаратися трохи більше" (як це було під час вторгнення в Україну в 2014 році), щоби зберегти якийсь елемент несподіванки".
"Росіяни вчинили навпаки. Вони поширили кадри свого військового накопичення в соціальних мережах. Вони відправили військові кораблі, щоби погрожувати Україні з моря, і зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців – більше, ніж після анексії Криму Росією сім років тому", - сказав Зеленський.
читайте такожЗеленський звернувся до Байдена через агресію Росії на ДонбасіНа думку глави держави, Росія попередила США, що підтримка України може перейти в ширшу війну.
"Ми не стверджуємо, що буде справжня ескалація. Можливо, це просто ні в чиїх інтересах", - додав президент України.
Як повідомляв Главред, 11 квітня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Україна не планує наступ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Агресія Росії проти України - про що раніше писав Главред:
- Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
- Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
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- Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.
- Генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУ.
- 12 квітня заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що через нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися.
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