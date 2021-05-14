Зеленський оцінив справу Медведчука і натякнув, хто буде наступним

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський оцінив справу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука і заявив про те, що вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів.

Як написав він у колонці на сайті Фокус, Віктор Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні.

"Хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років? Ви знаєте прізвища цих людей. Вони щорічно перераховуються в списку найбагатших українців. А що ж інші? Суспільство має просто адаптуватися до того, як ці обрані і наближені до них розподіляли між собою ресурси – політичний, фінансовий, промисловий, медійний", – зазначає Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що більшість українців не вважали справедливістю те, що "обрані" олігархи моделювали ситуацію для себе.

"Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці", – пише Зеленський.

Президент упевнений в тому, що в Україні будуть ще нові "мінуси", поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами.

"Це могли б зробити і влада, яка була раніше. Якби хотіли. Але тоді вважалося, що олігархи – це вигідно, закономірно і гарантує стабільність", – вважає президент.

Він повідомив, що найближчим часом суспільству буде представлений "фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему".

"Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі. Ми це забезпечимо - і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті, вирішить в тому числі, і проблему бідності", – додав Зеленський.

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Справа Віктора Медведчука: