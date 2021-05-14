Зеленський оцінив справу Медведчука і натякнув, хто буде наступним

Віктор Медведчук бив по Україні і завдавав шкоди держбезпеці, впевнений президент.
Президент Володимир Зеленський оцінив справу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука і заявив про те, що вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів.
Як написав він у колонці на сайті Фокус, Віктор Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні.
"Хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років? Ви знаєте прізвища цих людей. Вони щорічно перераховуються в списку найбагатших українців. А що ж інші? Суспільство має просто адаптуватися до того, як ці обрані і наближені до них розподіляли між собою ресурси – політичний, фінансовий, промисловий, медійний", – зазначає Зеленський.
Глава держави звернув увагу на те, що більшість українців не вважали справедливістю те, що "обрані" олігархи моделювали ситуацію для себе.
"Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці", – пише Зеленський.
Президент упевнений в тому, що в Україні будуть ще нові "мінуси", поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами.
"Це могли б зробити і влада, яка була раніше. Якби хотіли. Але тоді вважалося, що олігархи – це вигідно, закономірно і гарантує стабільність", – вважає президент.
Він повідомив, що найближчим часом суспільству буде представлений "фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему".
"Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі. Ми це забезпечимо - і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті, вирішить в тому числі, і проблему бідності", – додав Зеленський.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".