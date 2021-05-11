Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону

Володимир Зеленський / Офіс президента

Кремль не поспішає прибирати російську армію від кордонів України - відійшли вглиб країни кілька тисяч військових з анексованого півострова Крим. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі Україна 30.

"Ми розуміємо, що десь три з половиною тисячі осіб військового контингенту Росії пішло назад, але це лише ті, хто був у тимчасово окупованому Криму", − заявив глава держави.

Тим не менш, зазначив Зеленський, перекидання нових російських військ в район українського кордону поки не зафіксоване.

"Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії - ми зменшення там не фіксуємо", − додав президент.

На питання про можливість військового вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський відповів, що ймовірність потужної ескалації велика, але вже помітно менше, ніж на початку квітня.

"На сьогодні це зупинилося. Але тут ніхто не може нічого гарантувати. Те, що ми бачимо, - ескалація зменшилася за місяць − це точно", − розповів він.

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