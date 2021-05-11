Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону

Імовірність потужної ескалації з боку Росії досить велика, але вже помітно менше, ніж на початку квітня. Саме про це сказав Володимир Зеленський.
Кремль не поспішає прибирати російську армію від кордонів України - відійшли вглиб країни кілька тисяч військових з анексованого півострова Крим. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі Україна 30.
"Ми розуміємо, що десь три з половиною тисячі осіб військового контингенту Росії пішло назад, але це лише ті, хто був у тимчасово окупованому Криму", − заявив глава держави.
Тим не менш, зазначив Зеленський, перекидання нових російських військ в район українського кордону поки не зафіксоване.
"Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії - ми зменшення там не фіксуємо", − додав президент.
На питання про можливість військового вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський відповів, що ймовірність потужної ескалації велика, але вже помітно менше, ніж на початку квітня.
"На сьогодні це зупинилося. Але тут ніхто не може нічого гарантувати. Те, що ми бачимо, - ескалація зменшилася за місяць − це точно", − розповів він.
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Російські війська біля кордонів України – Про що повідомлялося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.