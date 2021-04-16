Зеленський оцінив ризики вторгнення РФ в Україну і назвав умови для миру

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський через загрозу подальшого військового вторгнення Росії заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

"Ніякого страху зараз бути не може, адже будь-яка спроба розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій - все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року", - сказав президент в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, текст якого опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський зазначив, що на Донбасі йде жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін.

"Тільки за останні три місяці ми втратили близько 30 військових, гинуть і мирні жителі Донбасу", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на східному кордоні і в тимчасово окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тис. військових, до яких слід додати ще 30 тис. проросійських бойовиків і офіційних військових РФ на Донбасі.

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використовувати за прямим призначенням, як цього захоче Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання і проблеми всім, і ніхто не отримає від того користь", - підкреслив президент.

читайте такожГенерал США оцінив загрозу удару Росії по УкраїніГлава держави впевнений, що для досягнення миру на Донбасі потрібно виконати три умови. Але головне, щоб Російська Федерація теж їх виконувала.

"Але це від впевненості: можна встановити мир, можна повернути нормальне демократичне життя, можна не допустити погіршення ситуації в нашому регіоні і розширення війни. Що для цього потрібно? Реалістичність позицій, справедливість на переговорах і готовність виконувати ті зобов'язання, які беруться сторонами. Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те саме", - заявив Зеленський.

Загострення на кордоні України і РФ: