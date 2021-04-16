Зеленський оцінив роль Макрона у відновленні переговорів з Путіним

Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував перспективи відновлення роботи "нормандського формату".

Як підкреслив він в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, багато в чому це залежатиме від позиції президента Франції Еммануеля Макрона.

Говорячи про те, чи мертвий "нормандський формат", Зеленський висловив упевненість, що саме Макрон може зробити йому "штучне дихання".

"Мені здається, що "нормандський формат" був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б'ється серце, з'явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров'ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати", - пояснив Зеленський.

На його думку, в цьому питанні потрібна підтримка, перш за все президента Макрона, і тоді може з'явитися бажання у Росії.

"Тому що зараз, що б там не говорили Росія або її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони всі блокують", - додав президент України.

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Переговори в нормандському форматі: