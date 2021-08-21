Зеленський схвалив санкційний удар по пропагандистах Шарію і Гужві

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня.

Зокрема, глава держави схвалив застосування санкційних заходів проти блогера Анатолія Шарія і головного редактора видання Страна Ігоря Гужви, йдеться в указі, опублікованому на сайті президент.

Рішенням президента санкції введені проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями тепер інформаційне агентство Шарий.net, а також соціальні мережі та YouTube-канали.

Іншим указом санкції введені проти Гужви і пов'язаних з ним Галини Солнцевої і любові Лукашиної. Його медіакомпанії Ласмак (володіє виданням Страна), Маджері і Смарт медіа мережа теж в списку РНБО.

Нагадаємо, 20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Страна Ігоря Гужви та інших.

Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.