Зеленський схвалив санкційний удар по Пушиліну, Ростелекому і росЗМІ

Під санкції України потрапили медіа-ресурси бойовиків "ДНР".
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про блокування доступу до веб-ресурсів Ростелекома.
Крім того, також в Україні заблоковано кілька російських ЗМІ, йдеться указі, опублікованому на сайті українського президента.
У документі йдеться, що санкції вводяться щодо 12 російських компаній.
Хто потрапив під санкції України:
- акціонерне товариство бізнес Ньюс медіа (компанія-видавець газети Відомості);
- газета Московський комсомолець (МК);
- газета версія;
- акціонерне товариство ТРК-3;
- Фонд вивчення історичної перспективи;
- Асоціація благодійної допомоги взаємодопомога;
- ТОВ Новинфо;
- ТОВ Наше завтра;
- ТОВ Лайт-принт;
- ТОВ народні новини;
- інформаційне агентство Анна-ньюс.
Цим же указом Зеленський ввів у дію рішення Радбезу про блокування доступу до двох ресурсів ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), які пов'язані з ватажком терористичної "ДНР" Денисом Пушиліним.
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Крім того, проти самого Пушиліна український президент також ввів санкції.
Як відомо, 20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України. РНБО ввела повний пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Країна Ігоря Гужви та інших.
Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.