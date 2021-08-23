Зеленський схвалив санкційний удар по Пушиліну, Ростелекому і росЗМІ

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про блокування доступу до веб-ресурсів Ростелекома.

Крім того, також в Україні заблоковано кілька російських ЗМІ, йдеться указі, опублікованому на сайті українського президента.

У документі йдеться, що санкції вводяться щодо 12 російських компаній.

Хто потрапив під санкції України:

акціонерне товариство бізнес Ньюс медіа (компанія-видавець газети Відомості);

газета Московський комсомолець (МК);

газета версія;

акціонерне товариство ТРК-3;

Фонд вивчення історичної перспективи;

Асоціація благодійної допомоги взаємодопомога;

ТОВ Новинфо;

ТОВ Наше завтра;

ТОВ Лайт-принт;

ТОВ народні новини;

інформаційне агентство Анна-ньюс.

Цим же указом Зеленський ввів у дію рішення Радбезу про блокування доступу до двох ресурсів ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), які пов'язані з ватажком терористичної "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Крім того, проти самого Пушиліна український президент також ввів санкції.

Як відомо, 20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України. РНБО ввела повний пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Країна Ігоря Гужви та інших.

Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.