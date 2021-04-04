Зеленський схвалив санкційний удар проти РФ і топконтрабандистів

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У відповідному указі глави держави №140/2021, опублікованому на його сайті, йдеться про санкції проти компаній і фізичних осіб, яких пов'язують з контрабандою.

За інформацією прес-служби президента, РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки щодо десяти фізичних осіб.

"Глава держави, розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України вводяться персональні санкції, зокрема заблоковані активи і майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, це перша десятка, але "точно не остання".

Глава держави додав, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції були застосовані проти 79 компаній.

"Кабінет міністрів разом з СБУ та Національним банком України повинні забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності зазначених обмежувальних заходів. Міністерство закордонних справ України має проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів", - підкреслюють в Офісі президента.

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Санкції проти контрабандистів:

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Ериминчуком.

Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".