Зеленський подасть апеляцію на рішення Верховного Суду у справі Тупицького

В ОП вважають, що це рішення "з особливим цинізмом" прийнято в день, коли ВР прийняла законопроект про очищення Вищої ради правосуддя.
Верховний Суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. В Офісі президента мають намір оскаржити це рішення.
"Це рішення суду прийнято за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним і буде оскаржено в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив опір частини суддівського корпусу фундаментальної судової реформи", – йдеться в повідомленні.
Також в Офісі президента вважають, що це рішення "з особливим цинізмом" прийнято в день, коли Верховна Рада прийняла законопроект Про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
У свою чергу прессекретар президента України на брифінгу відзначив, що це рішення "не на користь особисто пана Тупицького, а, скоріше, на користь старих порядків у судовій системі".
За словами спікера Зеленського Сергія Никифорова, глава держави зараз "активно намагається реформувати цю гілку влади".
Підтвердженням цьому є затверджений у другому читанні закон, що передбачає "перезавантаження" Вищої ради правосуддя. Прессекретар Зеленського зазначає, що цей та інші, не менш важливі, закони в цій галузі дозволять "вперше за 10 років провести справжню реформу суднової системи".
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"Її (судової системи - ред.) представники це відчувають і опираються", — заявив речник президента і додав, що сьогоднішнє рішення Верховного Суду – це відверта спроба повернути Тупицького в КСУ.
У чому суть конфлікту Зеленського і Тупицького
- Конституційний суд України 27 жовтня 2020 року визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність для державних службовців за внесення неправдивих даних до електронних декларацій.
- Суд заборонив Національному агентству з попередження корупції (НАЗК) вести реєстр і виявляти конфлікт інтересів в деклараціях.
- Президент Володимир Зеленський 29 жовтня скликав позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони, в ході якого було прийнято рішення про відновлення електронного декларування в Україні.
- У Євросоюзі тоді попередили Київ: рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства може негативно відбитися на економічному співробітництві України та ЄС, а також привести до призупинення безвізового режиму Євросоюзу і Києва.
- 29 червня Верховна Рада проголосувала за новий законопроект і відновила кримінальну відповідальність у вигляді взяття під варту осіб, які внесли недостовірні дані в свої електронні декларації. Таким громадянам загрожує тюремне покарання строком до 2 років.
- Голову КСУ Олександра Тупицького 28 грудня викликали на допит до Генпрокуратури у справі про приватизацію зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. На допит він не прийшов, після чого Офіс генпрокурора звернувся з клопотанням до Президента Зеленського з метою тимчасового відсторонення Тупицького від займаної посади.
- Президент Зеленський за підсумками засідання РНБО тимчасово відсторонила Тупицького від керівництва КСУ на 2 місяці.
- У КСУ заявили, що Зеленський відсторонив Тупицького незаконно, так як главу Конституційного Суду можна усунути тільки в разі його затримання або взяття під варту.
- Президент України Володимир Зеленський 27 березня вирішив скасувати указ колишнього глави держави Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Рішення глава держави пояснив інтересами державної безпеки.