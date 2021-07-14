Зеленський подасть апеляцію на рішення Верховного Суду у справі Тупицького

Володимир Зеленський висловився про скандал з Тупицьким / Getty

Верховний Суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. В Офісі президента мають намір оскаржити це рішення.

"Це рішення суду прийнято за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним і буде оскаржено в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив опір частини суддівського корпусу фундаментальної судової реформи", – йдеться в повідомленні.

Також в Офісі президента вважають, що це рішення "з особливим цинізмом" прийнято в день, коли Верховна Рада прийняла законопроект Про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У свою чергу прессекретар президента України на брифінгу відзначив, що це рішення "не на користь особисто пана Тупицького, а, скоріше, на користь старих порядків у судовій системі".

За словами спікера Зеленського Сергія Никифорова, глава держави зараз "активно намагається реформувати цю гілку влади".

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Підтвердженням цьому є затверджений у другому читанні закон, що передбачає "перезавантаження" Вищої ради правосуддя. Прессекретар Зеленського зазначає, що цей та інші, не менш важливі, закони в цій галузі дозволять "вперше за 10 років провести справжню реформу суднової системи".

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"Її (судової системи - ред.) представники це відчувають і опираються", — заявив речник президента і додав, що сьогоднішнє рішення Верховного Суду – це відверта спроба повернути Тупицького в КСУ.

У чому суть конфлікту Зеленського і Тупицького