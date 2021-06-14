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Зеленський відреагував на поразку збірної України в матчі Євро-2020

14 червня 2021, 06:33

Напередодні українські футболісти в стартовому матчі Євро-2020 програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

Форма збірної Україні вміє шокувати-Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на поразку збірної України від Нідерландів / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поразку національної збірної в матчі першого туру групи C на Євро-2020.

Глава держави висловив сподівання, що збірна України здобуде перемогу в наступних матчах.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра до останньої секунди. Кожен українець був сьогодні з вами і буде далі. Попереду - дві важливі гри та перемога. Тому що напис на формі не купиш. Бо це - про Україну. Бо це сьогодні - про вас", - написав Зеленський в Instagram.

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Як повідомляв Главред, збірна України зазнала образливої поразки в першому турі чемпіонату Європи. Матч Нідерланди - Україна завершився з рахунком 3:2.

Після матчу головний тренер української команди Андрій Шевченко прокоментував гру в Амстердамі. Він сказав, що задоволений грою, і додав, що потрібно готуватися до матчу з Північною Македонією.

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На Євро-2020 українці зустрінуться з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).

В 1/8 фіналу Євро-2020 виходять перші два місця кожної групи та чотири кращі треті команди з шести.

Скандал з новою формою збірної України на Євро-2020:

Україна вирішила виступати на чемпіонаті Європи з футболу в екіпіровці з картою окупованого Росією Криму і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Росія висловила протест у зв'язку з рішенням України і сподівалася, що українській збірній заборонять грати в такій формі.

В УЄФА 7 червня заявили, що Україна не порушила правила організації, тому може виступати в заявленій екіпіровці.

Однак 10 червня після скарги Росії в УЄФА в організації сказали, що Україні заборонять виступати у футболках з гаслом "Героям слава".

11 червня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні-Героям слава" в якості офіційних футбольних символів.

Пізніше УАФ вдалося домовитися з УЄФА, щоби гасло "Героям слава" залишилося на амуніції української збірної. Але тепер воно буде розташоване на внутрішній стороні футболки.

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