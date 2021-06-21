Зеленський відреагував на смертельний вибух під Києвом

Зеленський відреагував на вибух під Києвом / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю чоловіка під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом. Глава держави зажадав якомога швидше встановити причини вибуху.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини в результаті вибуху в 5-поверхівці в Білогородці Київської області", - написав глава держави в Twitter.

Зеленський також зажадав, щоб причини трагедії були встановлені якомога швидше.

"Місцева влада і ОДА (обласна держадміністарція - ред.) повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків", - додав президент.

Нагадавши, вибух і пожежа, що послідувала за ним сталися у багатоповерхівці під Києвом у селі Білгородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро осіб, у тому числі дитина 2008 року народження.