Зеленський відповів на запитання про "Путіна-вбивцю"

Володимиру Зеленському поставили запитання про Володимира Путіна / УНІАН

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи вважає він вбивцею президента РФ Володимира Путіна.

Відповідне питання Зеленському після великої прес-конференції поставила журналістка телеканалу Прямий.

Вона попросила президента відповісти на питання про Путіна тільки "так" або "ні".

У відповідь люди з оточення Зеленського зазначили, що питання журналістки не є коректним.

У свою чергу глава держави сказав, що тільки через це питання завтра на Донбасі можуть загинути люди.

"Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі", - додав президент.

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Різке звинувачення Байдена на адресу Путіна: