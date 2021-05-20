Зеленський відповів на запитання про "Путіна-вбивцю"

Володимира Зеленського запитали про те, чи вважає він вбивцею президента РФ Володимира Путіна.
Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи вважає він вбивцею президента РФ Володимира Путіна.
Відповідне питання Зеленському після великої прес-конференції поставила журналістка телеканалу Прямий.
Вона попросила президента відповісти на питання про Путіна тільки "так" або "ні".
У відповідь люди з оточення Зеленського зазначили, що питання журналістки не є коректним.
У свою чергу глава держави сказав, що тільки через це питання завтра на Донбасі можуть загинути люди.
"Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі", - додав президент.
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Різке звинувачення Байдена на адресу Путіна:
- Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився з твердженням, що президент Російської Федерації Володимир Путін є вбивцею. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC Mews.
- Президент США зазначив, що в січні під час телефонної розмови попередив президента РФ Про вжиття потенційних заходів реагування у відповідь на втручання Росії в американські вибори.
- При цьому ведучий поцікавився, чи вважає Байден російського президента вбивцею.
- Після деякого роздуму президент США погодився з цим твердженням. "Ммм, так", - сказав Байден.
- У відповідь Путін запропонував Байдену провести відкритий діалог.
Автор: Олексій Тичина