Зеленський передав Блінкену новий елемент стратегії по війні на Донбасі: Кулеба розкрив деталі

Глава МЗС України розповів, про що йшла мова під час зустрічі Зеленського і Блінкена. Серед іншого сторони обговорювали ситуацію на Сході України.
У четвер, 6 травня, відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Під час зустрічі глава держави передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу, розглядається можливість спільної розробки з партнерами з США і Великої сімки (G7) нової стратегії, враховуючи російську паспортизацію окупованих територій.
"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його на розгляд американської сторони — що можна зробити з Донбасом", - сказав Кулеба.
Глава МЗС також повідомив, що під час візиту Блінкена дуже предметно і конкретно обговорювалося, як США можуть допомогти змусити Росію виконати Мінські домовленості та конструктивно поводитися в нормандському форматі.
"Склад нормандського формату - це інша історія. Навіть не входячи формально у формат, у США достатньо можливостей допомогти з цим процесом, і останні тижні це продемонстрували", - зазначив Кулеба.
За його словами, під час зустрічей з Блінкеном також йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.
"Ми озвучили своє бачення цього питання, Державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас з відповіддю", - сказав міністр.
Візит Блінкена в Україну - про що раніше писав Главред:
- Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня перебував в європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон і Київ.
- У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоби підкреслити непохитну підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
- 6 травня в Києві відбулася зустріч глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Американський дипломат зробив перші заяви.
- Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.
- Пізніше відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Пізніше глава держави озвучив їхні підсумки.