Зеленський передав Блінкену новий елемент стратегії по війні на Донбасі: Кулеба розкрив деталі

Зеленський і Блінкен провели зустріч у Києві 6 травня / Фото Reuters

У четвер, 6 травня, відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Під час зустрічі глава держави передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу, розглядається можливість спільної розробки з партнерами з США і Великої сімки (G7) нової стратегії, враховуючи російську паспортизацію окупованих територій.

"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його на розгляд американської сторони — що можна зробити з Донбасом", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також повідомив, що під час візиту Блінкена дуже предметно і конкретно обговорювалося, як США можуть допомогти змусити Росію виконати Мінські домовленості та конструктивно поводитися в нормандському форматі.

"Склад нормандського формату - це інша історія. Навіть не входячи формально у формат, у США достатньо можливостей допомогти з цим процесом, і останні тижні це продемонстрували", - зазначив Кулеба.

За його словами, під час зустрічей з Блінкеном також йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.

"Ми озвучили своє бачення цього питання, Державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас з відповіддю", - сказав міністр.

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