Зеленський отримав анонімку з погрозами: ЗМІ дізналися деталі

В Офіс президента анонім відправив листа із погрозою теракту в Маріуполі/ Фото УНІАН

У понеділок, 19 квітня, в Офісі президента України отримали лист з погрозами. Анонімне послання виявили на офіційній електронній пошті глави держави Володимира Зеленського.

У листі йшлося про мінування всіх шкіл Маріуполя. Виявив анонімку з погрозами вибухів заступник керівника головного департаменту ОП з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції, пише Страна з посиланням на джерела.

Чиновник одразу ж і звернувся в поліцію. Ці дані передали правоохоронцям Маріуполя, проте в ході профілактичних оглядів нічого вибухонебезпечного в навчальних закладах Маріуполя не виявили.

Поліція проводить розслідування за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вибух закладу освіти). "Мінерам" за погрози держоб'єктам загрожує до 8 років в'язниці.

Повідомлення про "замінування" в Україні - про що раніше писав Главред: