Зеленський отримав анонімку з погрозами: ЗМІ дізналися деталі

У листі, який відправили на офіційну пошту президента, йшлося про мінування всіх шкіл Маріуполя.
У понеділок, 19 квітня, в Офісі президента України отримали лист з погрозами. Анонімне послання виявили на офіційній електронній пошті глави держави Володимира Зеленського.
У листі йшлося про мінування всіх шкіл Маріуполя. Виявив анонімку з погрозами вибухів заступник керівника головного департаменту ОП з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції, пише Страна з посиланням на джерела.
Чиновник одразу ж і звернувся в поліцію. Ці дані передали правоохоронцям Маріуполя, проте в ході профілактичних оглядів нічого вибухонебезпечного в навчальних закладах Маріуполя не виявили.
Поліція проводить розслідування за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вибух закладу освіти). "Мінерам" за погрози держоб'єктам загрожує до 8 років в'язниці.
Повідомлення про "замінування" в Україні - про що раніше писав Главред:
- 16 квітня в Кривому Розі до чотирьох років тюремного терміну з випробувальним терміном два роки суд засудив 59-річного чоловіка за повідомлення про "мінуванні" будинку батьків президента України Володимира Зеленського.
- 18 березня в Києві правоохоронці перевіряли анонімну інформацію про мінуванні декількох станцій метрополітену.
- У листопаді 2020 року жінка повідомила поліції, що "замінована" Верховна Рада.