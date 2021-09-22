Зеленський пообіцяв українцям у США запровадити подвійне громадянство

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до США зустрівся в Українському інституті Америки з представниками українських організацій та церков США.

Під час зустрічі глава держави пообіцяв українській діаспорі в США запровадити подвійне громадянство, передає Укрінформ.

"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що із законом про подвійне громадянство "не все просто".

"Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть в тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі", - сказав Зеленський, маючи на увазі Росію.

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Крім того, президент акцентував на необхідності "відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної та багатобарвної держави". А відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами.

"У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні "вилизати" нашу державу, щоби були бруківка, дороги, мости, - це і є повага до історії нашої країни", - сказав він.

Президент також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру.

читайте такожЗеленський у Нью-Йорку провів низку важливих зустрічей: з ким і про що домовивсяЗа словами Зеленського, це буде реалізовуватися шляхом дипломатії, переговорів "з дуже складною державою і складними людьми". Тому необхідний тиск міжнародної спільноти, "всіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями". Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Подвійне громадянство в Україні

Україна офіційно не визнає подвійне громадянство. При цьому законів, які карають за подвійне громадянство, не існує.

3 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Однак поки це питання складне через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.

У липні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявляв, що Україна повинна знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства в країні. При цьому повинні бути винятки для окремих категорій українців, а також держав – зокрема, для Російської Федерації.

5 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства.

Згідно з цим рішенням, Кабмін, Центрвиборчком і СБУ повинні за два місяці провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.