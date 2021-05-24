Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Рішення прийнято у зв'язку з подіями, що відбулися в аеропорту Мінська.
Президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.
Рішення прийнято у зв'язку з подіями, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня, повідомляє прес-служба президента в понеділок.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.
"Президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив скликати на вівторок, 25 травня, засідання уряду, на якому буде винесено питання про заборону польотів до Білорусі згідно з дорученням президента, повідомив він у своєму Telegram-каналі.
Затримання Романа Протасевича:
- Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
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У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
- Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
- Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.