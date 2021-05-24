Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Рішення прийнято у зв'язку з подіями, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня, повідомляє прес-служба президента в понеділок.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

"Президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив скликати на вівторок, 25 травня, засідання уряду, на якому буде винесено питання про заборону польотів до Білорусі згідно з дорученням президента, повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Затримання Романа Протасевича:

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

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У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: