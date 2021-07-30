Зеленський доручив підвищити зарплати медикам: хто отримає надбавку

Медиків очікує підвищення зарплат / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони в п'ятницю, 30 липня, поставив завдання забезпечити максимально можливе підвищення заробітних плат для представників середнього медичного персоналу.

Як повідомляє пресслужба РНБО, про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

"Данилов зазначив, що подальші заходи з реформування системи охорони здоров'я повинні бути сконцентровані на коригуванні реформи з урахуванням пріоритетності розв'язання проблемних питань, які виявила ситуація з поширенням пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За словами Данилова, президент України поставив завдання забезпечити "максимально можливе збільшення заробітної плати середнього медичного персоналу".

Крім цього, на засіданні розглядали питання про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою.

Реклама

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників. Документ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 000 гривень для лікарського складу.

Додамо, під Харковом медики влаштували акцію протесту, тимчасово перекривши трасу "Київ-Харків-Довжанський". Протестувальники вимагали погасити заборгованість із зарплати.

Десятки працівників Валківської центральної районної лікарні під час пікету стали на переході через трасу, заблокувавши проїзд автомобільного транспорту. Крім того, люди перекривали і об'їзні шляхи.