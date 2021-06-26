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Зеленський поставив перед кандидатами в канцлери ФРН питання про членство України в ЄС і НАТО

26 червня 2021, 22:29
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До українського кордону стягнуто близько 100 тис. російських військовослужбовців, нагадав глава держави.

Президент Зеленський звернувся до німецьких політиків
Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський звернувся до кандидатів на посаду Федерального канцлера Німеччини.

Як підкреслив він у ході панельної дискусії на тему Роль Німеччини у світі, організованої Мюнхенською конференцією з безпеки, бачення майбутнього федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто, повідомляє прес-служба глави держави.

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?"- поцікавився він.

Крім того, він нагадав, що зараз до українського кордону стягнуті близько 100 тис. російських військовослужбовців. Європейські лідери підтримують надання Україні гарантій безпеки, однак Україна не є членом НАТО.

"Тому якщо ми не в НАТО, про які саме гарантії йдеться?"- запитав президент.

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Також Зеленський поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проекту Північний потік-2, зокрема - чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту і чи є цей проект пасткою для України і всієї Європи.

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України?"- запитав він і подякував за чесні відповіді.

Додамо, що участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер - федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц і співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

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Раніше Володимир Зеленський 7 червня під час переговорів з главою США Джо Байденом запропонував Вашингтону створити конкретний і покроковий план інтеграції України в НАТО.

14 червня Зеленський заявив, що Байден повинен чітко відповісти на питання, чи бачать на Заході Україну в НАТО, і коли Київ отримає ПДЧ.

Після саміту Північноатлантичного альянсу, який пройшов 14 червня, в НАТО сказали, що Україна інтегрується в блок безпеки заходу на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Києву нададуть такий план, в організації не уточнили.

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