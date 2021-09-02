Зеленський прибув до Каліфорнії: президент зустрінеться з Куком, Маском і Безосом

Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський продовжує свій робочий візит до США - після Вашингтона глава держави вирушив до Каліфорнії.

На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско з ініціативи влади штату підсвітили кольорами українського прапора, повідомив у Facebook прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. До слова, це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності країни.

"У Каліфорнії пізній вечір. Завтра вранці у президента України зустріч із СЕО Apple Тімом Куком. Після - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування з провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та фахівцями долини. Ознайомлення з роботою Національної гвардії Каліфорнії", - написав Никифоров.

На честь Зеленського мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора / facebook.com/sergii.nykyforov

Зустріч Зеленського з Тімом Куком відбудеться близько 19:00-20:00 (за київським часом). Цю інформацію підтвердив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Прилетіли з Вашингтона в Сан-Франциско. День стартуємо (за 9-10 годин за місцевим часом) із зустрічі з CEO Apple Тімом Куком", - написав Федоров вранці в Telegram-каналі.

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Про те, що Зеленський поспілкується з Ілоном Маском і Джеффом Безосом, повідомив представник Офісу президента Олексій Арестович.

читайте такожЗеленський розповів, про що "забув" поговорити з Байденом"Вже після Байдена він (Зеленський, - ред.) полетить до Каліфорнії. Зустрічатися з Безосом і Маском, наскільки я пам'ятаю. Там такі питання... техногенного прориву для України, Участь у спільних проектах", — сказав Арестович.

Зазначимо, що Безос і Маск є найбагатшими людьми планети за версією журналу Forbes.

Як повідомляв Главред, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського і Байдена не було.

Україна та Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.