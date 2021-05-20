Зеленський відкрив таємницю про переговори з Кремлем і "наїхав" на Меркель з Макроном

Прес-конференція Володимира Зеленського

Вирішення питання війни і деокупації територій є пріоритетом для України, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, через пандемію коронавірусу ускладнилося питання зустрічі лідерів країн у нормандському форматі, підкреслив він в ході прес-конференції в Києві.

Він нагадав, що протягом 6-7 місяців була стабілізована ситуація з обстрілами на Донбасі. У 10 разів було знижено число смертей.

У той же час він заявив, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель повинні сильніше підтримувати українську сторону.

Останнім часом вони послаблюють свої позиції по відношенню до Росії. Це пов'язано з економічною ситуацій і тиском всередині їх країн щодо санкцій. У Німеччині це пов'язано з економічним тиском через Північний потік-2", – підкреслив глава держави.

Зеленський повідомив, що запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну.

"Чесно вам скажу, розпочато розмову між офісом президента України і Російською Федерацією", - додав Зеленський.

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