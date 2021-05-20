Зеленський відкрив таємницю про переговори з Кремлем і "наїхав" на Меркель з Макроном

Франція і ФРН повинні сильніше підтримувати українську сторону, переконаний Володимир Зеленський.
Вирішення питання війни і деокупації територій є пріоритетом для України, заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, через пандемію коронавірусу ускладнилося питання зустрічі лідерів країн у нормандському форматі, підкреслив він в ході прес-конференції в Києві.
Він нагадав, що протягом 6-7 місяців була стабілізована ситуація з обстрілами на Донбасі. У 10 разів було знижено число смертей.
У той же час він заявив, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель повинні сильніше підтримувати українську сторону.
Останнім часом вони послаблюють свої позиції по відношенню до Росії. Це пов'язано з економічною ситуацій і тиском всередині їх країн щодо санкцій. У Німеччині це пов'язано з економічним тиском через Північний потік-2", – підкреслив глава держави.
Зеленський повідомив, що запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну.
"Чесно вам скажу, розпочато розмову між офісом президента України і Російською Федерацією", - додав Зеленський.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомлялося:
- 28 квітня пройшло засідання ТКГ, де не змогли домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але прийняти рішення завадили "Російські маріонетки", заявив член української делегації Сергій Гармаш.
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії і України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".