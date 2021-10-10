Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка

Зеленський з дочкою / Instagram

Президент України Володимир Зеленський зізнався, в якій країні здобуватиме вищу освіту його старша дочка Олександра, і чи залишиться вона в Україні.

Наступного року Олександра Зеленська закінчить школу і вступатиме до вузу. За словами президента, його дочка буде вчиться в Україні.

"Тільки в Україні буде вчитися. Адже я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання. Хоча я розумію, що їй буде не легко. Якщо вона буде вчитися за кордоном, то вона може обійтися без охорони, їй було б так комфортніше", - поділився Володимир Олександрович у програмі "Світське життя" на каналі 1+1.

До слова, Олександра в майбутньому планує вивчати міжнародну економіку.

"Вона хоче вчитися міжнародної економіки, наскільки мені відомо. Хоча, мені здається, знаючи її характер, що завтра буде інша ідея", - розповів президент.

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Як раніше повідомляв Главред, перша леді України Олена Зеленська взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle і підкорила стильним чином.

Зеленська вирушила до школи, де приміряла образ вчительки та позувала разом з учнями молодших класів.