Зеленський закликав Францію тиснути на Росію через Донбас

Зеленський висловився про виконання домовленостей нормандської четвірки, досягнутих на саміті в Парижі.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном закликав тиснути на Росію, поки не буде прогресу в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський розповів французькому міністру про ситуацію на Донбасі і про вкрай високі ризики, які досі там зберігаються.
Крім того, Зеленський висловився про виконання домовленостей нормандської четвірки, досягнутих на саміті в Парижі.
"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", - підкреслив Зеленський.
Також Зеленський подякував французькій стороні за участь в установчому саміті Кримської платформи.
"Розраховуємо, що ваша держава і надалі буде долучатися до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - додав Зеленський.
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Кримська платформа 2021 - про що раніше повідомляв Главред:
У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи - об'єднати сили з деокупації Криму.
В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.
Ряд країн також представлені на рівні послів.
Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.