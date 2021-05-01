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Зеленський закликав на Великдень сидіти вдома і звернувся до українців

1 травня 2021, 19:39
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Глава держави пояснив необхідність святкування Великодня вдома.

Президент Зеленський привітав українців з Великоднем
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський привітав з наступаючим святом Світлого Воскресіння Христового.

В опублікованому зверненні глава держави пояснив необхідність святкування вдома, а також відзначив військових і медиків.

"Я вітаю всіх, хто відзначає в ці дні Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим більше, гріховного", - підкреслив президент.

Він зазначив, що це і є виконання християнського обов'язку, а саме - турботи і любові до ближнього.

"А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій у боротьбі за мир, або медичному чергуванні біля ліжок із хворими у боротьбі за здоров'я, у боротьбі за життя", - зазначив Зеленський.

Він каже, що святкувати Великдень вдома для нас так само радісно, адже поруч наші кохані, діти, онуки, батьки, близькі та рідні люди.

"Від щирого серця я бажаю вам, щоб всі вони були здоровими, були щасливі, від щирого серця я вітаю вас зі святом, Я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди і смачної-смачної пасхи. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ і великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, дуже сподіваюся, великої любові, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду і великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир", - додав глава держави.

Нагадаємо, християни східного обряду Світле Христове Воскресіння в 2021 році святкують 2 травня.

Раніше У Велику суботу, 1 травня, напередодні Воскресіння Христового в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь 2021.

Сходження вогню традиційно відбувається в Кувуклії Храму Гробу Господнього.

Благодатний вогонь після сходження доставляють в Україну спецрейсом, який прибуває в аеропорт Бориспіль.

Святкові служби на Великдень:

Православна церква України

  • У храмах ПЦУ Кількість місць на богослужіннях буде обмежено. Святити великодні кошики будуть на вулиці - з дотриманням необхідної дистанції.
  • Також частину пасок священнослужителі ПЦУ будуть освячувати прямо на заводах і в магазинах, щоб парафіяни могли самі вирішити: чи йти в храм.

Українська Православна Церква (Московський патріархат)

  • Богослужіння УПЦ МП можна буде послухати онлайн або на вулиці біля храмів.
  • Освячення страв тут закінчиться приблизно в обід неділі.

Українська греко-католицька церква

  • У храмах УГКЦ частина парафіян зможе слухати літургію біля храму на вулиці-завдяки спеціальній озвучці. У самих храмах стоятимуть санітайзери, перебувати там можна лише в масках.
  • Також священики стежитимуть за кількістю людей на території та дотриманням дистанції.
Великдень Володимир Зеленський великодні свята новини України Великдень 2021
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