Зеленський провів масові кадрові зміни в РНБО

Зеленський влаштував кадрові чистки / @APUkraine

Президент України Володимир Зеленський вивів звільненого з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Валерія Кондратюка. Одночасно глава держави ввів в нього нового керівника СЗРУ Олександра Литвиненка.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Литвиненка Олександра Валерійовича - голову Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі президента.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього голову СЗРУ Валерія Кондратюка.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, звільнений з посади головнокомандувача Збройних сил України Руслан Хомчак буде призначений першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

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"Руслан Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. Відповідно, з цієї посади йде діючий перший заступник Михайло Коваль", - сказав раніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Коваль був призначений на посаду першого заступника секретаря РНБО 17 лютого 2015 року.

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Кадрові перестановки - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України 27 липня звільнив Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на неї Валерія Залужного, який був командувачем оперативним командуванням "Північ".

Днем раніше Зеленський влаштував масові кадрові перестановки і в СБУ. Президент звільнив першого заступника Голови СБУ та керівника Антитерористичного центру при відомстві - Руслана Баранецького.