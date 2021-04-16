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Зеленський розкрив, чи хоче Путін закінчити війну

16 квітня 2021, 09:43
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Президент України розповів, що хотів поговорити з Путіним, але в Кремлі розмову не підтвердили.

Зеленський-Путін
Зеленський розповів, як запитував розмову з Путіним / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський розповів, як на Банковій запитували розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним.

В інтерв'ю газеті Le Figaro, опублікованій на сайті президента, Зеленський повідомив, що хотів поговорити з Путіним після того, як 26 березня поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі після обстрілу бойовиків загинули 4 українських військових.

"Я попросив керівника Офісу зв'язатися (з президентом Російської Федерації, - ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову - розмови не було. Спочатку вони офіційно сказали, що запиту не було. Але я пам'ятаю", - поділився глава держави.

"Це, до речі, показник. Тому що мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це запитання можна відповісти діями: я подзвонив - мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", - додав Зеленський.

читайте такожЗМІ дізналися, чи готовий Путін запросити Зеленського на переговори до МосквиНагадаємо, 12 квітня прессекретар глави держави Юлія Мендель повідомила, що Зеленський запросив переговори з президентом Путіним. Український лідер хотів обговорити з Путіним ескалацію конфлікту на сході України. Але відповіді не отримали.

Пізніше того ж дня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за останні дні запитів від Зеленського на переговори з Путіним не надходило. Водночас Пєсков зазначив, що в разі переговорів, російському лідеру є, що сказати українському президенту.

13 квітня Пєсков заявив, що запит на розмову Зеленського з Путіним міг просто не дійти по дипломатичних каналах.

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