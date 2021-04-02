Зеленський висловився про розмову з Байденом

Зеленський розповів про телефонну розмову з Байденом / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 2 квітня, провів переговори з президентом США Джо Байденом.

Як написав президент у Twitter, американське партнерство має вирішальне значення для українців.

Також президент підкреслив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру", - зазначив Зеленський.

Прессекретар президента України Юлія Мендель у Twitter охарактеризувала розмову президента Зеленського і президента Байдена одним словом.

"Fabulous conversation! (приголомшлива розмова! - ред.)", - написала Мендель.

Як повідомили в Офісі президента, Володимир Зеленський в ході бесіди запросив президента США взяти участь у саміті Кримської платформи.

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