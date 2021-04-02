Зеленський висловився про розмову з Байденом

За словами президента, американське партнерство має вирішальне значення для українців.
Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 2 квітня, провів переговори з президентом США Джо Байденом.
Як написав президент у Twitter, американське партнерство має вирішальне значення для українців.
Також президент підкреслив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру", - зазначив Зеленський.
Прессекретар президента України Юлія Мендель у Twitter охарактеризувала розмову президента Зеленського і президента Байдена одним словом.
"Fabulous conversation! (приголомшлива розмова! - ред.)", - написала Мендель.
Як повідомили в Офісі президента, Володимир Зеленський в ході бесіди запросив президента США взяти участь у саміті Кримської платформи.
Розмова Зеленського та Байдена - про що раніше повідомляв Главред:
- Увечері, в п'ятницю, 2 квітня американські ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден незабаром проведе першу телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.
- За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського в підтримці українських реформ.
- У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.