Зеленський розповів деталі майбутньої зустрічі з Макроном

Зеленський і Макрон повинні зустрінеться 16 квітня / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі майбутньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За словами президента, поки що нормандський формат має такий вигляд.

Як заявив Зеленський, після засідання РНБО, 15 квітня, на переговорах буде піднята тема стягування російських військ до кордону з Україною

"Це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після нашої зустрічі буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Поки що у нас такий нормандський формат", - сказав Зеленський.

Як пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, сторони обговорять ризики ескалації конфлікту, яка викликана стягуванням російських військ до кордону з Україною.

"Президент Макрон прийме Зеленського в обід, а потім проведе відеоконференцію з пані Меркель", - зазначили в Єлисейському палаці.

Зазначимо, переговори Зеленського, Макрона і Меркель мають відбутися завтра, 16 квітня.

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