Зеленський розповів деталі майбутньої зустрічі з Макроном

Переговори Зеленського, Макрона і Меркель мають відбутися завтра, 16 квітня.
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі майбутньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
За словами президента, поки що нормандський формат має такий вигляд.
Як заявив Зеленський, після засідання РНБО, 15 квітня, на переговорах буде піднята тема стягування російських військ до кордону з Україною
"Це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після нашої зустрічі буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Поки що у нас такий нормандський формат", - сказав Зеленський.
Як пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, сторони обговорять ризики ескалації конфлікту, яка викликана стягуванням російських військ до кордону з Україною.
"Президент Макрон прийме Зеленського в обід, а потім проведе відеоконференцію з пані Меркель", - зазначили в Єлисейському палаці.
Зазначимо, переговори Зеленського, Макрона і Меркель мають відбутися завтра, 16 квітня.
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Переговори Путіна, Меркель і Макрона - про що раніше повідомляв Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням пресслужби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила пресслужба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.