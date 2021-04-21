Зеленський розповів генсеку ООН всю правду про ескалацію на Донбасі

Володимир Зеленський розповів генсеку ООН про війну на Донбасі / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський, розповів у телефонній розмові генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу про різке загострення на Донбасі і Кримську платформу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в ході переговорів особливу увагу приділили ситуації з безпеки на сході України, враховуючи збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону і на тимчасово окупованих територіях.

Також президент України подякував Гутеррішу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

"Хочу ще раз висловити підтримку минулорічному заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19. Україна однією з перших підтримала цей заклик і робила все можливе для його втілення, починаючи з липня 2020 року", - сказав президент.

Глава держави також пояснював генсеку міжнародної організації важливість вакцинації і натякнув на якість самих вакцин.

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"Комплексна вакцинація - єдиний вихід. На жаль, доступ до безпечних та ефективних вакцин досі нерівномірний. Однак хочу відзначити і подякувати за ваше лідерство в подоланні викликів і в координації глобальних дій під час пандемії коронавірусу", - сказав Зеленський Гутеррішу.

Він також розповів про ініціативу Кримської платформи, яку Україна офіційно почне в серпні, і наголосив на важливій ролі у відстеженні ситуації в Криму і на інших непідконтрольних Києву територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини.

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