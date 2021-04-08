Зеленський розповів, як на Донбасі бойовики цинічно вбивають бійців ЗСУ

За словами глави держави, влада не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де герої
Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на передову прокоментував різке загострення на Донбасі.
Як заявив президент, влада перебуває разом з людьми-героями, а не ховається.
"Політики повинні їздити на фронт, щоб підтримати українських військових. Коли окупанти стрілятимуть, армія відповідатиме. Ми пам'ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну", – сказав на передовій Зеленський, передає PavlovskyNews.
Зеленський також зазначив, що бійцям важливо розуміння, що їх підтримує влада і "не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно люди – герої".
Глава держави визнав, що є загострення на Донбасі.
За його словами, всі командири бачать, що в солдатів ЗСУ ціляться снайпери.
Також Зеленський розповів, що проїхав по всіх "гарячих" точках, де останнім часом було найбільше порушень проросійських бойовиків.
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Раніше Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових.
Президент підкреслив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".
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Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня в російських збройних силах стартували планові контрольні перевірки боєготовності армії. Війська виведені на полігони з метою проходження різних військових маневрів. Перевірка готовності військ організована у всіх військових округах Росії.
- Спікер делегації України в ТКГ Олексій Арестович стверджує, що Росія навряд чи піде на повномасштабне вторгнення на територію Української держави. При цьому він не виключає провокацій РФ на Донбасі.