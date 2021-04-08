Зеленський розповів, як на Донбасі бойовики цинічно вбивають бійців ЗСУ

Володимир Зеленський прибув на Донбас / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на передову прокоментував різке загострення на Донбасі.

Як заявив президент, влада перебуває разом з людьми-героями, а не ховається.

"Політики повинні їздити на фронт, щоб підтримати українських військових. Коли окупанти стрілятимуть, армія відповідатиме. Ми пам'ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну", – сказав на передовій Зеленський, передає PavlovskyNews.

Зеленський також зазначив, що бійцям важливо розуміння, що їх підтримує влада і "не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно люди – герої".

Глава держави визнав, що є загострення на Донбасі.

За його словами, всі командири бачать, що в солдатів ЗСУ ціляться снайпери.

Також Зеленський розповів, що проїхав по всіх "гарячих" точках, де останнім часом було найбільше порушень проросійських бойовиків.

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Раніше Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових.

Президент підкреслив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".

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