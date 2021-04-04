Зеленський розповів, на яку допомогу чекає Україна від союзників у НАТО

Президент привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.
Президент України Володимир Зеленський привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.
У своєму повідомленні в сервісі мікроблогів Twitter глава держави висловив сподівання на розширення співпраці України з НАТО.
"Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами президента, Україна розраховує на підтримку союзників у наданні ПДЧ.
"Армія України сильна і продовжує необхідні реформи", - додав Зеленський.
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Вступ України до НАТО:
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що вступ України до Альянсу можливий, однак для цього українській державі слід виконати низку вимог.
- 1 лютого президент президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що він хотів би запитати у президента США Байдена про те, чому України досі немає в НАТО.
- У 2020 році Володимир Зеленський затвердив своїм указом нову Стратегію національної безпеки держави. У ній зазначено, що для Києва є пріоритетними питаннями вступ до НАТО і Євросоюзу.
Автор: Олексій Тичина