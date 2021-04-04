Зеленський розповів, на яку допомогу чекає Україна від союзників у НАТО

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.

У своєму повідомленні в сервісі мікроблогів Twitter глава держави висловив сподівання на розширення співпраці України з НАТО.

"Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами президента, Україна розраховує на підтримку союзників у наданні ПДЧ.

"Армія України сильна і продовжує необхідні реформи", - додав Зеленський.

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Вступ України до НАТО: