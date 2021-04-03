Зеленський розповів, про що пошкодував після засідання РНБО

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував підсумки чергового засідання Ради національної безпеки і оборони України.

У своєму Instagram глава держави зазначив, що після кожного п'ятничного засідання РНБО у нього з'являється тільки один жаль.

Президент підкреслив, що після кожного п'ятничного засідання Ради нацбезпеки шкодує лише про те, що в тижні не сім п'ятниць.

"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що у нас не сім п'ятниць на тиждень", - написав Зеленський.

Відзначимо, що за кілька годин публікація зібрала 135 тисяч "лайків" і більше 2,5 тисяч коментарів.

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Результати засідання РНБО: