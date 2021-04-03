Зеленський розповів, про що пошкодував після засідання РНБО

Після кожного п'ятничного засідання РНБО у президента з'являється тільки один жаль.
Президент Володимир Зеленський прокоментував підсумки чергового засідання Ради національної безпеки і оборони України.
У своєму Instagram глава держави зазначив, що після кожного п'ятничного засідання РНБО у нього з'являється тільки один жаль.
Президент підкреслив, що після кожного п'ятничного засідання Ради нацбезпеки шкодує лише про те, що в тижні не сім п'ятниць.
"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що у нас не сім п'ятниць на тиждень", - написав Зеленський.
Відзначимо, що за кілька годин публікація зібрала 135 тисяч "лайків" і більше 2,5 тисяч коментарів.
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Результати засідання РНБО:
- Напередодні Рада національної безпеки і оборони застосував персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни.
- Зокрема, заблоковано активи, майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ-Десяткою української контрабанди.
- Також Зеленський зазначив, що на засіданні Рада нацбезпеки і оборони відсторонила десятки працівників митниці, крім того, готуються зміни до законодавства, згідно з якими відбудеться криміналізація недостовірного митного декларування.
Автор: Олексій Тичина