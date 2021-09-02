Зеленський розповів, про що "забув" поговорити з Байденом

Перша особиста зустріч Зеленського і Байдена відбулася 1 вересня в Білому домі / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський забув обговорити на зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом питання його можливого візиту до України. Про це український президент зізнався під час брифінгу для журналістів у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про те, коли Байден відвідає Київ і чи обговорювалося це питання під час саміту, Зеленський відповів: "Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США".

За словами Зеленського, питання візиту Байдена в Україну порушувалося в телефонних розмовах як представниками президентських адміністрацій, так і безпосередньо главами обох держав.

"Я думаю, що президент приїде в Україну", - сказав Зеленський на брифінгу у Вашингтоні та додав, що Байден вже не один раз приїжджав з візитом в нашу країну.

Як повідомляв Главред, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.