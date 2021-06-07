Зеленський розповів, про яку військову допомогу для України він говорив з держсекретарем США

Володимир Зеленський / УНІАН

Володимир Зеленський обговорював з американськими сенаторами, які побували в Україні, а також з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання збільшення військової допомоги офіційному Києву. Про це він заявив портал Axios.

Глава держави уточнив, що мова йшла про зміцнення безпеки в чорному і Азовському морях. "Ми обговорювали збільшення військової допомоги. На жаль, я не можу поділитися деталями, але це дуже важливо для нас. Росія практично домінує на Чорному морі, і ми це визнаємо, і ми хотіли б, щоб у нас там були серйозні сили – тільки для цілей оборони, для оборони нашої країни і кордонів", – зазначив Зеленський.

Крім цього, Зеленський розповів, що з сенаторами і Блінкеном говорили про питання, пов'язані з наданням допомоги Україні у сфері безпеки.

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Нагадаємо, раніше американський оглядач Марк Епіскопос заявив, що в України відсутні озброєння, які здатні подолати складну російську протиракетну оборону.

Експерт звернув увагу на те, що російські винищувачі Су-35 завдадуть значної шкоди авіації противника і ключовій інфраструктурі за допомогою ракет "повітря-земля" і керованих бомб.

Він вважає, що у Києва недостатньо танків, щоб протистояти російським Т-90А і самохідним гаубицам 2С19 Мста.