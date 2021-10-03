"Мільйон запитань" до Разумкова: Зеленський оцінив кандидатуру нового спікера

Володимир Зеленський і Дмитро Разумков / Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з відставкою спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

В ході брифінгу в Трускавці, який транслював телеканал Дом, глава держави підкреслив, що у партії Слуга народу мільйон питань до Разумкова.

"Разумков як партієць Слуги народу і як член цієї фракції, цієї команди був делегований партією на пост спікера... Ми не можемо гальмувати ті чи інші процеси. Партія має мільйон питань, я вчора їх чув все, до голови Верховної Ради... в першу чергу, як до людини, яка була делегована цією командою, і як до члена цієї команди. Але ми сьогодні всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди. Він про це говорить досить відкрито", - розповів президент.

На його думку, Разумков соромиться вже своїх однопартійців, тому що партія Слуга народу, "як і будь-яка партія, яка потрапляє до Верховної Ради, спочатку має один рейтинг, потім цей рейтинг змінюється".

"Він бачить своє особисте політичне життя. Це його вибір - рабства немає. Я завжди всім це повторюю... Але потрібно вирішити: якщо ти вирішив йти своїм шляхом, то це твій вибір, і це нормально, але ти один на цьому шляху, тому що партія йде так, як вона повинна... І якщо ти не підтримуєш санкції проти, наприклад, Медведчука, тощо, а таких прикладів багато, коли вся Рада національної безпеки і оборони це підтримує проти інших людей, а ти це не робиш, то ти робиш свій шлях", - вважає Зеленський.

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За його словами, найголовніша проблема Разумкова в тому, що він виніс це питання в публічну площину.

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"Перш за все, він повинен був говорити сам з партією, а потім вже виходити в публічну площину. Я думаю, що це досить прикро звучить для команди, яку він не вважає своєю", - сказав глава держави.

Щодо свого діалогу з Разумковим президент зазначив: "Мені здається, що він мені щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому не можна мені зателефонувати, щось сказати, тому що у нас досить відкриті відносини були... Я так розумію, що це вже самостійні політичні кроки".

Зеленський також зазначив, що у нього "немає часу на образи".

Хто може зайняти місце Разумкова

Депутатська фракція Слуга народу обов'язково проведе засідання для обговорення питання про кандидата на посаду голови Верховної Ради, повідомив Зеленський.

"Щодо питання про Руслана Стефанчука. Обов'язково буде фракція, яка буде промовляти, хто може бути тим чи іншим кандидатом на місце спікера. У такому форматі у нас завжди все відбувається: якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що все підтримуємо", - сказав він.

Водночас, коментуючи інформацію про те, що голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко може обійняти посаду віце-спікера парламенту, президент зазначив, що вперше про це чує. "Може, вони (депутати від Слуги народу, - ред.) обговорюють. Я не все знаю, що обговорює партія Слуга народу, скажу вам відверто", - додав Зеленський.

Відставка Разумкова: позиція Слуги народу

Нагадаємо, раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

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"Ви ж спостерігали, що в останні тижні траплялося, коли ми почали приймати закон про олігархів. Спочатку був інцидент з Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають, "холодна регламентна війна", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції Слуга народу.

"Якщо людина більше не" слуга народу" або не збігаються у нього думки зі слугою народу, він просто буде замінений, як всі інші посади, як у Кабінеті Міністрів", - додав Арахамія.