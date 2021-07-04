Зеленський розповів про стратегію протистояння РФ у Чорному морі

Володимир Зеленський / прес-служба президента

Україна завдяки міжнародним військовим навчанням Сі Бриз - 2021 не допустить обмеження свободи судноплавства в Чорному морі з боку Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, трансляція якого проходила в Facebook Офісу президента, навчання Сі Бриз - 2021 є "черговим іспитом для українських військових моряків на сумісність з кращими флотами світу і перевіркою якості їх дій у складі багатонаціонального з'єднання".

"Сі Бриз - 2021 демонструє нашу єдність у протистоянні військовим загрозам, які посилюються в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію і через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм, у відстоюванні принципів міжнародного права. Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі і узурпації суверенного права України як морської прибережної держави", - підкреслив Зеленський.

читайте такожКорвет, бойові катери і безпілотники: Зеленський анонсував переозброєння ЗСУ

Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили " попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

Реклама

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", так як британська сторона ніяких атак не зафіксувала.