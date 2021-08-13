Зеленський різко відреагував на напад у центрі Києва на Беленюка

Володимир Зеленський відреагував на напад на Беленюка / Getty

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад на народного депутата і олімпійського чемпіона Токіо-2020 Жана Беленюка в Києві.

Президент закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

Зеленський зазначив, що будь-які прояви расизму або ксенофобії в Україні неприпустимі.

"Український гімн пролунав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він - один з найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція жорстко реагуватиме на такі випадки і припинятиме їх", - підкреслив президент у Twitter.

Як раніше повідомляли, сьогодні в центрі Києва невідомі напали на Жана Беленюка і вигукували расистські образи в його бік.

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Однак до бійки справа не дійшла, "тому зі мною все нормально", написав парламентарій.

"Невідомі молоді люди вигукували образи за типом: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" і "вали до Африки", - написав Беленюк.

Поліція вже почала розслідування цього інциденту. У поліції додали, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кг) 4 серпня став чемпіоном Олімпійських ігор у Токіо (Японія).

Після перемоги на Олімпіаді-2020 Беленюк зізнався, що хоче трохи відпочити, а з вересня займатимуся політичною діяльністю.