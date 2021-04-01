Зеленський різко відреагував на стягування військ РФ до кордону України

Зеленський про ситуацію на кордоні з Україною / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на те, що Росія почала стягувати війська до українського кордону.

Як написав президент у Telegram, армія готова до будь-яких провокацій.

За словами президента, нарощування російських військ на кордоні з Україною є "грою м'язами" у форматі військових навчань і можливих провокаціях.

"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози і одночасно - тиску під час переговорів про припинення вогню і про мир як нашу цінність. Наша армія - це не тільки сила і міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава - це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що не припинить спроб домовитися про перемир'я на Донбасі

"Наша стратегія - обов'язково мир і повернення наших людей і територій", - додав він.

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