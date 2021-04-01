Зеленський різко відреагував на стягування військ РФ до кордону України

За словами глави держави, Україна готова до будь-яких провокацій з боку Росії.
Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на те, що Росія почала стягувати війська до українського кордону.
Як написав президент у Telegram, армія готова до будь-яких провокацій.
За словами президента, нарощування російських військ на кордоні з Україною є "грою м'язами" у форматі військових навчань і можливих провокаціях.
"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози і одночасно - тиску під час переговорів про припинення вогню і про мир як нашу цінність. Наша армія - це не тільки сила і міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава - це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - підкреслив Зеленський.
Президент додав, що не припинить спроб домовитися про перемир'я на Донбасі
"Наша стратегія - обов'язково мир і повернення наших людей і територій", - додав він.
читайте такожУ Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону України
Конфлікт між Росією і Україною - про що раніше писав Главред:
- Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ні фінансово, ні економічно, ні у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
- Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
- Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.