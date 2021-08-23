Зеленський зробив пропозицію президенту Польщі через Північний потік-2

Зеленський і Дуда обговорили газопровід Північний потік-2 / офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після саміту Кримської платформи зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський запропонував спільно протидіяти завершенню будівництва Північного потоку-2. Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері.

"Проект Північний потік-2 ми розглядаємо насамперед як загрозу безпеці. Тому ми повинні спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск", - сказав Зеленський в ході зустрічі з Дудою.

Глава держави додав, що зупинка добудови російського газопроводу в інтересах енергетичної безпеки Європи.

Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері.

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Як йдеться в повідомленні, обговорювалися спільні проекти з диверсифікації поставок енергоносіїв.

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загроза національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.