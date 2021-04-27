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Зеленський зробив тривожну заяву про відведення військ Росії

27 квітня 2021, 16:10
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За словами глави держави, армія повинна бути готова до повернення російських військ.

Володимир Зеленський
Зеленський побував на позиціях українських військових на Херсонщині / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, 27 квітня, побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом, і висловився про відведення російських військ від українського кордону.

Як підкреслив Зеленський, відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.

"Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії - технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не означає, що армія повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", - сказав глава держави.

Зеленський також прибув до базового табору українських військових. Він розташований поблизу села Чаплинка. Президенту показали спальний і санітарний модулі, а також спортзал.

"Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад",– заявив Зеленський.

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Російські війська біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:

Володимир Зеленський війська Росії
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