Зеленський зробив тривожну заяву про відведення військ Росії

За словами глави держави, армія повинна бути готова до повернення російських військ.
Президент України Володимир Зеленський, 27 квітня, побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом, і висловився про відведення російських військ від українського кордону.
Як підкреслив Зеленський, відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
"Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії - технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не означає, що армія повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", - сказав глава держави.
Зеленський також прибув до базового табору українських військових. Він розташований поблизу села Чаплинка. Президенту показали спальний і санітарний модулі, а також спортзал.
"Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад",– заявив Зеленський.
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Російські війська біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- На початку квітня Росія почала масово стягувати військ до кордону з Україною, а також в окупований Крим.
- Тільки біля східного кордону України перебували понад 100 тисяч російських військових.
- У Росії стверджували, що це просто військові навчання, однак такі дії викликали занепокоєння у Європи і США.
- Міжнародне співтовариство закликало РФ зменшити напруженість і почати деескалацію ситуації на кордоні з Україною.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ південного і західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.