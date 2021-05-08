Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення

Володимир Зеленський звернувся до українців / скріншот

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення, 8 травня, вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Як заявив президент у відеозверненні, в 1945 році, в ніч з 8 на 9 травня, планета зустріла першу хвилину миру. На цей момент людство чекало шість років.

"Сьогодні ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав мир, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни. Ветерани, які протидіяли нацистам, підпільники, військовополонені, бранці концтаборів, військові, цивільне населення і кожен, хто постраждав від нацистської окупації", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що за часів війни гинуло щонайменше 20 людей щохвилини.

"За квиток в даний світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів", - згадав Зеленський.

За словами президента, на війні загинуло саме вісім мільйонів українців, а це більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих.

"Шість років війни. 2194 доби війни. Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття, з книг, а не з власного досвіду", – сказав президент.

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Зеленський закликав пам'ятати історію. Цінувати подвиг предків, які в боротьбі за свободу і незалежність поклали своє життя на війні.

"Саме тому щороку ми згадуємо страшну катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом говоримо: ніколи знову. Never again", - заявив Зеленський.

Президент зазначає, що людство не може уникнути війни в минулому, але може зробити все можливе, щоб не допустити війни в майбутньому.

"Чи не час людству змінити формулювання і говорити не "Друга світова війна", а "Друга і остання світова війна"? Не давати шансу і ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні", – переконаний український президент.

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