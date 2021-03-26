Зеленський зробив заяву через загострення на Донбасі

Президент України відреагував на втрати української армії на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів нормандської четвірки і партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.
"Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю всіх лідерів нормандської четвірки і партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню", – написав Зеленський у Twitter.
Також Зеленський дав доручення і відправив начальника Генерального штабу України Сергія Корнійчука на Донбас.
"За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з'ясування всіх обставин справи", - написав він.
Зеленський зазначив, що з початку 2021 року спостерігається зростання ескалації.
"Те, що так важко і по крихтах відновлювалося майже рік, може бути зруйновано в секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, мабуть, вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених і вбитих зменшилася в десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання був відкинутий на 100 кроків назад", - зазначив президент у Telegram.
За словами Зеленського, подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей і вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів і вибухів.
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"Щоб чути один одного у всіх сенсах слова - на Донбасі повинна запанувати всеосяжна і стабільна тиша. Для війни потрібна мужність. Для світу потрібна мудрість. В Україні і те, і інше. Але перевагу Україна і весь цивілізований світ віддають другому варіанту", - написав Зеленський.
До слова, після мінометного обстрілу під Шумами президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак почали консультації з керівниками країн нормандської четвірки.
Зазначимо, вдень, 26 березня, бойовики з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів.
В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки, через загострення на Донбасі, внаслідок чого загинули четверо українських військових.
- Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
- Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі триватиме до початку нової хвилі переговорів у Нормандському форматі. Українська армія перебуває в стані боєготовності і готова завдати удару у відповідь по противнику, сказав голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.