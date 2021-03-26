Зеленський зробив заяву через загострення на Донбасі

Зеленський відреагував на втрати ЗСУ на Донбасі / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів нормандської четвірки і партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

"Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю всіх лідерів нормандської четвірки і партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню", – написав Зеленський у Twitter.

Також Зеленський дав доручення і відправив начальника Генерального штабу України Сергія Корнійчука на Донбас.

"За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з'ясування всіх обставин справи", - написав він.

Зеленський зазначив, що з початку 2021 року спостерігається зростання ескалації.

"Те, що так важко і по крихтах відновлювалося майже рік, може бути зруйновано в секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, мабуть, вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених і вбитих зменшилася в десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання був відкинутий на 100 кроків назад", - зазначив президент у Telegram.

За словами Зеленського, подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей і вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів і вибухів.

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"Щоб чути один одного у всіх сенсах слова - на Донбасі повинна запанувати всеосяжна і стабільна тиша. Для війни потрібна мужність. Для світу потрібна мудрість. В Україні і те, і інше. Але перевагу Україна і весь цивілізований світ віддають другому варіанту", - написав Зеленський.

До слова, після мінометного обстрілу під Шумами президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак почали консультації з керівниками країн нормандської четвірки.

Зазначимо, вдень, 26 березня, бойовики з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів.

В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення.

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