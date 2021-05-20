Зеленський зробив заяву про завершення війни на Донбасі та план Б

Зеленський вважає, що Україна повинна закінчити війну, поки Путін - президент РФ / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, біля українських кордонів спостерігається складна ситуація. Для вирішення питання потрібні переговори, зокрема, в нормандському форматі. Крім того, Зеленський виступає за паралельний формат переговорів і за пряму розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

На пресконференції 20 травня, відповідаючи на запитання журналіста щодо плану Б по Донбасу і можливості ескалації конфлікту, Зеленський сказав: "Ми ще не закрили питання за планом А. З приводу кількості людей на кордоні та можливості ескалації – вона завжди присутня. Я думаю, що напруга збережеться до кінця навчань Росії, до вересня".

За його словами, нормандський формат важливий для вирішення конфлікту на Донбасі.

"27 липня, коли почався режим "тиші", зменшувалася кількість людей, які загинули. Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат. Крім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Путіним, а крім прямої розмови з Путіним, я бачу формат залучення США в цю дискусію", - сказав він.

Зеленський також вважає, що Україна повинна закінчити війну на Донбасі, поки Володимир Путін перебуває на посаді президента Російської Федерації.

"У нас немає іншого шансу з вами. Ми повинні припинити війну, поки Путін - президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу і я в це вірю", - сказав Зеленський.

читайте такожВ Україні пройде референдум щодо Донбасу, але за однієї умови - ЗеленськийЯк повідомляв Главред, раніше на пресконференції Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що вона точно не відбудеться в Москві, як раніше пропонував російський президент.

Крім того, 20 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішній день триває підготовка зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, процес просувається непросто, мовляв, на даний момент є лише "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі".

Зустріч Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: