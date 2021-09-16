Зеленський скликає термінове засідання РНБО: готують запровадження нових санкцій

РНБО збирається на термінове засідання / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову організувати проведення засідання РНБО.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, засідання має пройти в п'ятницю, 17 вересня. Воно має розпочатися о 17:00.

Джерела повідомляють, що на засіданні готується введення нових санкцій. Хто під них потрапить, на даний момент ще невідомо.

Також джерела зазначили, що на РНБО будуть розглянуті якісь "програмні документи".

"Всі члени РНБО України проінформовані про час і місце проведення засідання", - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Реклама

Як раніше повідомляв Главред, останній раз Рада нацбезпеки вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора Страна Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.