Зеленський через загибель військових терміново відправив на Донбас Тарана та Хомчака

Зеленський терміново відправив на Донбас Тарана і Хомчака / Reuters

У неділю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути до зони проведення Операції об'єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території Донбасу в районі селища Новолуганське.

"За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці", - сказано у повідомленні на сайті президента.

На місці трагедії за дорученням президента вже знаходиться заступник очільника Офісу президента Роман Машовець.

"Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю на їх доповіді щодо обставин відразу після мого повернення вже завтра у "Борисполі", - пояснив своє доручення Хомчаку і Тарану Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в ОАЕ.

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