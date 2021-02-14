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Зеленський через загибель військових терміново відправив на Донбас Тарана та Хомчака

14 лютого 2021, 15:33
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Президент відреагував на загибель трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території Донбасу в районі селища Новолуганське.

Зеленський
Зеленський терміново відправив на Донбас Тарана і Хомчака / Reuters

У неділю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути до зони проведення Операції об'єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території Донбасу в районі селища Новолуганське.

"За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці", - сказано у повідомленні на сайті президента.

На місці трагедії за дорученням президента вже знаходиться заступник очільника Офісу президента Роман Машовець.

"Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю на їх доповіді щодо обставин відразу після мого повернення вже завтра у "Борисполі", - пояснив своє доручення Хомчаку і Тарану Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в ОАЕ.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 6 лютого біля міста Мар'їнка Донецької області загинули двоє українських військовослужбовців, які брали участь в Операції об'єднаних сил.
  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту на Донбас заявив про те, що в останні тижні кількість обстрілів багаторазово збільшилася. Водночас президент України переконаний, що перемир'я треба продовжувати.
  • 14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. Унаслідок вибуху троє бійців загинули.

Володимир Зеленський війна на Донбасі новини України Руслан Хомчак Андрій Таран
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