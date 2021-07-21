"Зеленський при владі - соковита полуниця в роті": у Мережі з'явився детальний огляд книги Мендель

Юлія Мендель / УНІАН

Резонансні мемуари колишнього прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель ("Кожен з нас президент") надійшла в продаж. Портал Страна проаналізував книгу.

Досить несподівані метафори Мендель. Наприклад, вона порівнює приходу Зеленського до влади з "соковитою полуницею в роті".

"Після цієї заяви (про балотування Зеленського на пост президента − Главред) захотілося жити. Ні, з точки зору логіки, звичайно ж, було страшно, але серцем дуже вже хотілося новизни і свіжості. Як смаку першої соковитої полуниці, яка впевненим ароматним вибухом у роті ніби заявляє: все літо ще попереду", − написала Мендель.

Крім того, вона по суті не прокоментувала чутку про свою нібито вагітність від Зеленського, лише побіжно згадала про неї до кінця книги і то в контексті брехливих відомостей, які запускали проти неї опоненти Зеленського.

Розхвалюючи Зеленського, Мендель безжально критикує опонентів - причому з великою кількістю неприємних епітетів. Наприклад, Петро Порошенко у неї - "невгамовний" і "найгірше, що могло статися з Україною".

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Соратники Петра Олексійовича отримали не менш негативні характеристики від Мендель. Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Віктор Уколов − "зразкові люди-фейки", які раз у раз "вигукують ідіотські звинувачення".

Однією з ключових інтриг перед виходом книги Мендель було питання, кому присвячена фраза "Два метри сексу". Цим виявився колишній прем'єр Олексій Гончарук. Однак, високий зріст і сексуальність, судячи з тексту Мендель, єдина його гідність.

Називаючи Гончарука "прозахідним сміливцем" і зараховуючи його до умовних "соросят", Мендель додає, що запам'ятався він "швидкою зміною масок" і щедрим "виплюхуванням" накопиченої агресії на парламент. Крім цього, вона порадила Гончаруку подорослішати і менше грати у відеоігри.

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Нагадаємо, за майже два роки роботи на посаді прес-секретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики.

Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона розповіла у великому інтерв'ю на каналі ZIK.