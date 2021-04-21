Зеленський указом ввів новий вид військової служби для українців

Бійці ВСУ / УНІАН

Український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку". Про це повідомляють у Офісі президента.

Документом, зокрема, вводить новий вид служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

"В особливий період на військову службу призиватимуться громадяни, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та / або зараховані до військового оперативного резерву", — йдеться в повідомленні ВП.

Також повідомляється, на таких громадян будуть поширюватися ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих. Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню протягом шести місяців після закінчення служби.

Відповідно до закону, вводиться кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період і від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

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