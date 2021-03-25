Зеленський затвердив першу стратегію військової безпеки України

Зеленський затвердив стратегію військової безпеки України / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію військової безпеки України, яка була прийнята Радою національної безпеки і оборони.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, такий документ в Україні підготовлений вперше.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію військової безпеки України". Затвердити стратегію військової безпеки України...", - сказано в указі, який набирає чинності з дня його опублікування.

Як йдеться в указі, стратегія військової безпеки повинна забезпечити реалізацію державної політики у сфері оборони і визначити шляхи реалізації політики у військовій сфері, а також сферах оборони і військового будівництва.

Зокрема, документ передбачає впровадження комплексного всеосяжного підходу до оборони країни в умовах військової загрози, пов'язаної з використанням гібридних методів.

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"Стратегія визначає цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, спрямовані на захист національних інтересів від воєнних загроз, надання опору і стримування збройної агресії проти України, запобігання або стримування противника від повномасштабного застосування військової сили проти України, припинення тимчасової окупації Російською Федерацією частині території України, захист суверенітету і територіальної цілісності України насамперед шляхом здійснення міжнародно-правові, політико-дипломатичних, безпеки, гуманітарних та економічних заходів", – пояснили в Офісі президента.

Також наголошується, що документ сприятиме інтеграції України в НАТО і отриманні членства в Альянсі.

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